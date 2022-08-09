В Бобруйске отправили 74-летнюю женщину в колонию на 3,5 года за оскорбление Лукашенко 7 9.08.2022, 21:06

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Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

В Бобруйске 8 августа огласили приговор 74-летней Наталье Таран, которая обвинялась в оскорблении и клевете на Лукашенко, сообщает правозащитный проект Mayday.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным правозащитников, женщину обвинили в клевете на Александра Лукашенко (ст. 367 УК РБ), оскорблении Александра Лукашенко (ст. 368 УК РБ), а также оскорблении должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 369 УК РБ).

Судья Ольга Серякова признала Наталью Таран виновной по всем пунктам обвинения и назначила ей три с половиной года колонии общего режима.

Обвиняемую, которая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взяли под стражу в здании суда. Сейчас она находится в СИЗО-5 г. Бобруйска.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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