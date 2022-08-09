Премьер Польши: Имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и западной поддержке

Премьер Польши: Имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и западной поддержке2
- 9.08.2022, 21:15
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Война в Украине раскрыла правду о России.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и поддержке западных стран.
«Война в Украине раскрыла правду о России. Многие отказывались видеть, что государство Владимира Путина все еще имеет империалистические тенденции. Теперь им предстоит столкнуться с тем, что в России возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм», — написал он в статье для Spectator.
Он добавил, что, вместо того чтобы сохранять разумную бдительность, Запад ответил «погружением в геополитический сон» и предпочел не видеть проблем.
«Имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и нашей поддержке. Победа в этой войне — всего лишь вопрос нашей последовательности и решимости», — подчеркнул он.
Польский премьер подчеркнул, что благодаря поставкам западного оружия, Украина начала менять направление этой войны, а моральный дух украинцев не сломлен. Он также отметил, что боевой дух россиян наоборот слабеет, а армия оккупантов несет большие потери.