Чубаров призвал россиян покинуть оккупированный Крым уже сегодня 9.08.2022, 21:50

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что инцидент на авиабазе — это лишь «первый звонок».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что инцидент на авиабазе — это лишь «первый звонок».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что россиянам, которые незаконно находятся в Крыму, необходимо покидать полуостров уже сегодня.

Так он прокомментировал взрыв на авиабазе в Новофедоровке, который произошел во вторник, 9 августа.

Он подчеркнул, что сегодняшний инцидент на авиабазе — это лишь «первый звонок».

«Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый звонок, указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного России Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно», — написал Чубаров.

Он призвал россиян не терять времени и уезжать из оккупированного РФ Крыма уже сегодня — выигрывает тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив.

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