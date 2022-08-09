«Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме» 9.08.2022, 22:05

Украинский нацгвардеец – о боях с российскими оккупантами.

Украинский нацгвардиец Дмитрий рассказал о боях с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сюжете Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

– Буквально за три-четыре часа была проведена операция, населенный пункт был освобожден, – рассказывает Дмитрий.

Он считает, что им очень повезло, ведь им удалось скрытно подготовить удар и использовать эффект внезапности.

«Мы, можно сказать, ворвались туда на яростном фанатизм! Российские войска начали отходить и прорываться в другую сторону. Они думали, что мы стянули сюда все резервы! Однако мы не стягивали войска. Это было наше небольшое подразделение с десантом», — добавил он.

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