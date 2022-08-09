В Лельчицком районе бабушки в национальных платьях провели старинный обряд 4 9.08.2022, 22:38

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Фотофакт.

Жительницы деревни Данилевичи Лельчицкого района провели 9 августа обряд поклонения «каменной девочке».

«Каменной девочкой» в Данилевичах называют камень на окраине деревни, который по форме напоминает то ли крест, то ли фигуру человека по пояс. На нем отчетливо выделяются голова и плечи, а в центре просматриваются монисто и нательный крестик, пишет lelchitsy.by.

Старожилы передают из уст в уста легенду о происхождении этого камня:

«На месте нынешнего мелколесья, что вплотную подступает к деревне, было когда-то большое поле. Местные жители засевали свои полоски рожью. На полях все возделывалось вручную. Приходилось работать не только взрослым, но и подросткам.

В тот день шла обычная для крестьян работа в конце лета — жатва. На своей полоске жали рожь, вязали ее в снопы и складывали в копны женщина и ее юная дочь Ева. Девочке было лет 12.

Вдруг небо закрыла темная туча. Женщина забеспокоилась: надо бы успеть до дождя снести снопы и сложить в копны. Она начала поторапливать девочку. Но та устала и решила отдохнуть. Ева рвала васильки и плела веночки. Мать несколько раз напомнила дочке, что надо торопиться, но та заупрямилась и отказалась работать. Тогда мать ей со злостью крикнула: «Так чтоб ты камнем стала!».

В этот момент небо почернело, поднялся сильный ветер. А когда буря прошла и небо просветлело, женщина увидела вместо своей дочери камень, напоминающий фигуру человека».

— Легенда предостерегает, чтобы матери никогда не проклинали своих детей, потому что материнское слово имеет очень сильную магическую силу. Пользоваться словом нужно осторожно, чтобы не навредить, ведь оно может нести либо злую, либо добрую силу, — рассказывала местная жительница, бывшая заведующая сельским клубом Елена Карась.

Камень жители деревни считают оберегом от всяких несчастий и бед. Сельчане поклоняются ему, «задабривают», ухаживают за ним, приносят туда свои оброки.

Молодых парней, которые уходили на службу в армию, всей деревней провожали на окраину деревни. Недалеко от камня прощались, чтобы ребята вернулись домой здоровыми и невредимыми. Их матери подходили к «девочке», молились и просили оберегать сыновей.

Уникальной традиции поклонения «каменной девочке» присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь.

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