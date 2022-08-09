Топ самых дорогих специальностей в вузах Беларуси 1 9.08.2022, 23:03

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От 4 тысяч рублей и выше.

Можно долго спорить о ценности высшего образования, но конкурс на престижные факультеты в Беларуси остается высоким, как и стоимость обучения для тех, кто по баллам «недотянул». «Онлайнер» посмотрел актуальные расценки в вузах и выделили специальности, за которые студентам и их родителям в этом году придется платить больше всего.

В начале вступительной кампании Минобр дал понятный сигнал о том, что вузы могут поднять стоимость обучения с 1 сентября. «Вполне очевидно, что такие статьи затрат, как оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, повышение заработной платы педагогов, обновление материально-технической базы, создают предпосылки, чтобы повысить стоимость», — заявил министр Андрей Иванец.

В вузах отреагировали на это повышением расценок примерно на 10%. Судя по обновленным прайс-листам, в среднем за год обучения в белорусских вузах придется заплатить 3,5—4 тысячи рублей ($1350—1450). Умножьте на пять лет — и получится кругленькая сумма (зато не нужно отрабатывать распределение). Учиться на заочном по-прежнему гораздо дешевле, чем на дневном, — разбежка может быть в два или даже три раза.

Есть специальности, где за год учебы на очном отделении просят больше 4 и даже 5 тысяч рублей. Что за они? Давайте коротко пробежимся по главным вузам.

БГУ

Для удобства возьмем стоимость обучения на первом курсе, обычно это самый дорогой год. И здесь в лидерах однозначно два факультета — юридический и факультет международных отношений.

5557 рублей. Столько придется заплатить студентам тех специальностей, где фигурирует слово «право» — «Правоведение», «Экономическое право» (юридический факультет) и «Международное право» (факультет международных отношений). Хорошее юридическое образование в Беларуси оценивается дорого.

5445 рублей. Это цена за год обучения на филологическом факультете по специальности «Восточная филология». Студенты-востоковеды изучают два иностранных языка — китайский и английский/немецкий на выбор. На сайте БГУ пишут, что выпускники получают диплом «три в одном»: филолога, преподавателя и переводчика. Остальные филологи в БГУ платят почти на тысячу рублей меньше.

5445 рублей. Столько стоит обучение на факультете социокультурных коммуникаций (раньше — гуманитарный) для студентов, которые выбрали специальность со словом «дизайн» — «Дизайн предметно-пространственной среды», «Дизайн костюма и тканей», «Дизайн коммуникативный».

5352 рубля. Это цена для студентов экономического факультета, причем по всем специальностям без исключения — «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент» и т. д.

5150 рублей. И замыкает рейтинг самых дорогих специальностей в БГУ «Аудиовизуальная журналистика» и «Международная журналистика». Учеба здесь, между прочим, стоит дороже, чем на многих технических специальностях. Например, на факультете прикладной математики и информатики студенты платят 4457 рублей за год.

А если вы хотите знать, где самые низкие расценки в БГУ, то это специальности «Белорусская филология» и «Русская филология». За год учебы здесь просят всего 3509 рублей.

БГМУ

4844 рубля. Столько платят за первый год обучения будущие стоматологи. В медицинском университете это ожидаемо самая дорогая специальность, остальные («Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация») стоят существенно дешевле — 4142 рубля.

БНТУ

4689 рублей. Это стандартная цена за год обучения по большинству специальностей в Белорусском национальном техническом университете. Интересно, что одинаковая сумма заявлена как для студентов престижных специальностей (например, «Информационные системы и технологии» с проходным баллом на бюджет 328), так и многих других, куда можно попасть на бесплатное отделение с 150—200 баллами.

Ряд специальностей, таких как «Экономика и организация производства» в энергетике, машиностроении или приборостроении, оцениваются чуть скромнее — 4396 рублей за год обучения.

БГУИР

4290 рублей. Столько платят студенты всех специальностей на факультете компьютерных систем и сетей, факультете информационных технологий и управления и инженерно-экономическом факультете. Это престижные специальности, с которыми при должном старании легко можно войти в IT, поэтому высокая цена вполне объяснима.

Чуть дешевле стоит учеба на факультете компьютерного проектирования и факультете радиотехники и электроники — в течение года первокурсникам нужно заплатить 3840 рублей.

В большинстве других государственных вузов оплачивать обучение студентам и их родителям будет проще. Например, будущие экономисты в БГЭУ за год должны будут внести в несколько этапов 3181 рубль. Лингвисты в МГЛУ платят 3690 рублей по всем без исключения специальностям. В БГАТУ (аграрный университет) опять же одна цена для всех — 3063 рубля. В Академии авиации разбежка от 2900 до 3300 рублей.

Платное отделение есть даже в педуниверситете, где традиционно невысокие баллы приема на бюджет. В приемной комиссии нам рассказали, что особенно часто в этом году интересуются платным обучением по специальностям «Изобразительное искусство и компьютерная графика», «Логопедия» и «Психология». В среднем год обучения в БГПУ им. Танка стоит 3300 рублей, на факультете эстетического образования цена выше — порядка 3700 рублей.

В Академии МВД единственный факультет, где за обучение студенты платят, — это факультет права. И стоимость, что интересно, немаленькая — 4200 рублей, оплату принимают в четыре этапа.

А что в частных вузах?

Мы также посмотрели, какие расценки на обучение в этом году выставили частные вузы. В Институте современных знаний стоимость для первокурсников стартует от 3440 рублей — это будет специальность «Культурология». Дороже всего стоит «Искусство эстрады» — 4340 рублей.

В МИТСО примерно такая же разбежка по стоимости. Дешевле всего здесь учиться по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» — год стоит 3500 рублей (студенты изучают коммуникативные технологии в бизнесе). А затратнее всего получить корочку по специальности «Международное право» — за год придется заплатить 4200 рублей.

В БИП (Университет права и социально-информационных технологий) учеба на дневном стартует от 3500 рублей. Столько платят студенты по специальности «Экономика и управление на предприятии». А вот будущим юристам опять же придется переплатить. По специальностям «Правоведение» и «Международное право» (магическое слово — «право»!) год обучения стоит 4540 рублей — это самая высокая цена по университету.

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