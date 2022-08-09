Зеленский отреагировал на взрывы в Крыму 9.08.2022, 23:54

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По словам президента Украины, «война закончится там, где началась».

Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

«Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Но мы вернемся в Крым», — отметил он.

По его словам, от Харькова до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки — все это часть нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной.

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