Зеленский: Жители временно оккупированных Крыма и юга Украины активно помогают ВСУ
- 1.09.2022, 1:47
Президент Украины поблагодарил соотечественников за информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 31 августа, от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в оккупированном Россией Крыму.
Глава государства сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава МВД, начальник ГУР, главнокомандующий ВСУ, руководитель СБУ и другие.
«…Хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму», — сказал Зеленский.