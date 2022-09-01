Зеленский: Жители временно оккупированных Крыма и юга Украины активно помогают ВСУ 1.09.2022, 1:47

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил соотечественников за информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 31 августа, от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в оккупированном Россией Крыму.

Глава государства сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава МВД, начальник ГУР, главнокомандующий ВСУ, руководитель СБУ и другие.

«…Хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму», — сказал Зеленский.

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