В Минске водитель Renault выехала на дорогу прямо перед автобусом 1.09.2022, 4:01

Трех пассажиров автобуса доставили в больницу.

Водителю автобуса удалось избежать аварии. Но из-за экстренного торможения некоторые пассажиры упали на пол, трех человек с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

31 августа 52-летняя женщина на автомобиле Renault при выезде со двора дома № 44 по улице Куйбышева в Минске не уступила дорогу автобусу, который двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Кульман в направлении улицы Сурганова по первой полосе для движения.

«Несмотря на то, что столкновения удалось избежать, в автобусе пострадали люди. Водитель общественного транспорта во избежание ДТП применил экстренное торможение, в результате которого пассажиры упали на пол», — рассказали в ГАИ.

Трех человек с травмами доставили в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.

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