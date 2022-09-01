Армия США создаст Офис для наступательных кибер и космических действий 1.09.2022, 4:55

Такое решение принято «на фоне быстро меняющихся приоритетов».

В 2023 году армия США создаст офис, занимающийся наступательными кибер- и космическими операциями. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на официальные лица.

Как отмечается, такое решение принято «на фоне быстро меняющихся приоритетов».

Офис назвали Program Manager Cyber and Space, он будет подчиняться Управлению программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам (Program Executive Office Intelligence, Electronic Warfare & Sensors, PEO IEW&S).

На этот Офис будет возложена ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибер-миссий Пентагона.

«Это одна из вещей, к которой мы движемся, – сказал замглавы PEO IEW&S, генерал Эд Баркер. – Мы определенно пытаемся перестроиться на некоторые из этих новых приоритетов и областей».

Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердействия определяются как «операции в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы».

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