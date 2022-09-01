Италия конфисковала 11 вилл у близкого к Путину миллиардера 7 1.09.2022, 7:35

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Под арест властей попала и недвижимость, купленная россиянином у семьи Сильвио Берлускони.

Российский миллиардер Вячеслав Кантор лишился 11 вилл в Италии. Под арест властей попала в том числе недвижимость, купленная россиянином у семьи Сильвио Берлускони, пишет издание .

Совет Европы распорядился конфисковать активы Кантора еще в середине апреля 2022 года после введения в отношении россиянина персональных санкций. Но из-за сложного переплетения трастов, которые владели его недвижимостью, это удалось сделать только в августе.

Итальянская недвижимость Кантора располагалась на Сардинии. Одна из вилл, оказавшихся под арестом, граничит с летней резиденцией депутата Европейского парламента Сильвио Берлускони. Кроме того, часть арестованных вилл когда-то была куплена у семьи итальянского политика, в частности Primavera и Dolce Drago.

L’Unione Sarda со ссылкой на источники, близкие к Кантору, уточняет, что в доме в Пунта-Лада некоторое время жили украинцы, бежавшие от войны. Издание объясняет это тем, что жена российского миллиардера — Анна Кантор — украинка по происхождению.

Европейская пресса называет миллиардера одним из друзей президента России Владимира Путина. До санкций Вячеслав Кантор был основным владельцем производителя минеральных удобрений «Акрона», его состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд. В рейтинге 2022 года Кантор занимает 27-е место. После введения санкций бизнесмен передал свою долю в управление менеджменту.

Бизнесмен имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданства Израиля и Великобритании. Супруга Вячеслава Кантора — Анна Кантор — имеет украинское гражданство по рождению, а также приобретенные гражданства Израиля и Великобритании.

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