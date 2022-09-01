CNN: США отрабатывали с Украиной контрнаступление на «военных играх» 1.09.2022, 7:36

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Первоначально план был несколько иным.

В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению США призвали Украину ограничить операцию на юге как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания на нескольких фронтах.

Об этом сообщает CNN.

По словам источников издания, эти обсуждения включали в себя участие в «военных играх» с Киевом - аналитических учениях, которые должны были помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

«Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы», - сказал Райдер.

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

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