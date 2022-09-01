Пионтковский: 8 сентября мы узнаем ключевую вещь, которая повлияет на ход войны в Украине 1.09.2022, 7:44

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Андрей Пионтковский

Многое зависит от позиции Байдена по «манифесту 20-ти».

Важным событием в американской внутриполитической жизни для отношений США с Украиной, с Россией, был манифест (так назову этот документ) 20 крупнейших американских военных и политических экспертов, опубликованный 17 августа, пишет российский публицист Андрей Пионтковский.

Ядро авторов — это люди, связанные с Atlantic Council — известным исследовательским центром, который последовательно поддерживает борьбу Украины с российской агрессией. Среди них— известные послы, имена которых хорошо знают в Украине. Это — бывший посол США в Украине Джон Хербст, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экс-посол США в России и НАТО Александр Вершбоу, бывший заместитель госсекретаря по Европе и экс-посол США в Польше Дэниел Фрид. Известные военачальники — бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес.

Они по существу упрекают администрацию Байдена в недостаточной поддержке Украины и очень остро ставят вопрос: мы поставляем вооружение Украине для того, чтобы она смогла одержать победу над Россией или чтобы она смогла удержать фронт и не допустить дальнейшей агрессии России. Это очень разные вещи.

Этот вопрос поставлен потому, что в администрации Байдена существуют различные точки зрения по этому вопросу. Есть позиция друзей Украины госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Остина Ллойда. Последний, еще 25 апреля, находясь в Киеве, на вопрос каковы цели США в войне ответил: «Победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла повторить подобные агрессии». Эту свою точку зрения Остин повторяет последовательно, в частности, вот на последнем заседании Рамштайна 20 июля.

Но на следующий день после Остина выступает другой видный чиновник байденовской администрации. Это советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который пытается скорректировать точку зрения Остина. Он заявляет: «Наша задача — не допустить поражения Украины». Чувствуете эту разницу? «Победа» и «не допустить поражения». Кроме того, Салливан всегда повторяет: «нашей целью является не допустить эскалации конфликта, не допустить прямого столкновения с Россией, не спровоцировать Путина».

А в практическом плане это сводится к тому, что каждый раз, когда утверждается новый пакет военной помощи Украине, с подачи Салливана накладываются какие-то ограничения. Самый известный случай — с РСЗО HIMARS. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников дал им письменное заверение, что эти системы не будут использованы для ударов по территории России. И, собственно, физически не были поставлены ракеты дальностью до 300 км, а только дальностью до 80 км. А это решающий вопрос в операции по освобождению Херсона. Без этих ракет невозможна другая военная и политическая цель — разрушение Крымского моста.

К сожалению, такая ситуация сохраняется, и мы все в Вашингтоне внимательно наблюдаем, какова будет реакция администрации Байдена на этот манифест 20-ти и какое решение примет президент Байден. Согласится ли он со своим министром обороны или согласится со своим помощником по нацбезопасности. Ждать нам осталось недолго. Всего 8 дней. 8 сентября состоится новый Рамштайн, который будет вести Остин, и там мы узнаем ключевую вещь для хода военных действий: будут предоставлены Украине дальнобойные ракеты ATACMS или нет.

Это очень важный вопрос. Потому, что без этих ракет вряд ли в ближайшие месяцы — сентябрь, октябрь, — Украине удастся решить вот эти две важнейшие задачи. И потом наступит естественное замораживание конфликта. Украина не подпишет никакое соглашение о прекращении огня. Зеленский прямо заявил — раньше мы говорили — мир, сейчас говорим — победа. И просто в силу метеорологических условий возможности масштабных военных действий не будет и так или иначе ситуация заморозится еще на несколько месяцев. Или с помощью дальнобойных ракет Украина решит этот важнейший политический вопрос. Он, собственно, определяет отношение США к сражающейся Украине.

Будем ждать до 8-го сентября и будем надеяться, что манифест этих выдающихся американских деятелей окажет позитивное воздействие и Байден наконец поддержит позицию Остина и Блинкена, отказавшись от ограничений, которые упорно накладывает на помощь Украине господин Салливан.

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