«Жара начинается по всей линии фронта» 1 1.09.2022, 7:47

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У Зеленского заявили о начале наступления ВСУ по всем направлениям.

Украинские военные будут наступать по всей линии фронта и уничтожать всю складскую инфраструктуру российских захватчиков. Так что не только на юге, но и на других участках фронта начинается «жара».

Контрнаступление в украинском понимании – это другой тип войны, чем ведет Россия.

Об этом в эфире ТСН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Жара начинается по всей линии фронта. На юге просто увеличилось количество высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии», — отметил он.

«Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны, который мы ведем, это современный тип войны. Это Россия ведет такой классический советский тип войны – когда собрали определенное количество живой силы, несколько тысяч, и пошли на отдельном направлении для того, чтобы забрать полкилометра территории. И сколько людей погибнет – для них нет никакой разницы», – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что вести такой тип войны с украинской стороны – это нонсенс, а также объяснил, как будет выглядеть контрнаступление.

«Поэтому мы активно задействуем эти знаменитые уже HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение (оккупантов – ред.). Просто количество накопленных управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам интенсивно помогают. Так вот, мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру — склады первого, второго, третьего уровня, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем военные группировки РФ, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление», — отметил советник главы ОП.

Он сообщил, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

«Хочу заметить, что – не только на юге. Сегодня и на Мелитопольском направлении это идет, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении. Для чего мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня. Мы будем наступать по всему фронту. Будем атаковать всю складскую инфраструктуру по всей линии фронта», – подчеркнул Подоляк.

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