Украинские военные разгромили вражескую понтонную переправу через Днепр под Херсоном

Украинские военные разгромили вражескую понтонную переправу через Днепр под Херсоном2
- 1.09.2022, 7:59
- 7,916
На южном направлении ликвидировано более 200 оккупантов.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.
В среду, 31 августа, налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена подразделениями ВСУ.
Об этом сообщили в ночь на 1 сентября в Оперативном командовании «Юг».
Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.
«Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена», — говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
201 военный;
12 танков Т-72;
18 единиц автобронетехники;
1 огнеметная система «Солнцепек»;
1 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3»;
5 гаубиц «Мста-Б»;
1 самоходная гаубица «Акация»;
2 самоходные артустановки;
3 мобильных миномета.
Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.