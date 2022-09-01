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Украинские военные разгромили вражескую понтонную переправу через Днепр под Херсоном

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  • 1.09.2022, 7:59
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Украинские военные разгромили вражескую понтонную переправу через Днепр под Херсоном

На южном направлении ликвидировано более 200 оккупантов.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.

В среду, 31 августа, налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена подразделениями ВСУ.

Об этом сообщили в ночь на 1 сентября в Оперативном командовании «Юг».

Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

«Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена», — говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

201 военный;

12 танков Т-72;

18 единиц автобронетехники;

1 огнеметная система «Солнцепек»;

1 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3»;

5 гаубиц «Мста-Б»;

1 самоходная гаубица «Акация»;

2 самоходные артустановки;

3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

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