Украинские военные разгромили вражескую понтонную переправу через Днепр под Херсоном 2 1.09.2022, 7:59

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На южном направлении ликвидировано более 200 оккупантов.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.

В среду, 31 августа, налаженная российскими захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки Херсонской области была уничтожена подразделениями ВСУ.

Об этом сообщили в ночь на 1 сентября в Оперативном командовании «Юг».

Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

«Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена», — говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

201 военный;

12 танков Т-72;

18 единиц автобронетехники;

1 огнеметная система «Солнцепек»;

1 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3»;

5 гаубиц «Мста-Б»;

1 самоходная гаубица «Акация»;

2 самоходные артустановки;

3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

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