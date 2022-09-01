В Минске лукашисты задержали православного священника

В Минске лукашисты задержали православного священника5
- 1.09.2022, 8:21
- 5,798
Клирик служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко.
Силовики 31 августа задержали православного священника Владислава Богомольникова, сообщает телеграм-канал («Хрысціянская візія» служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко).
Владислав Богомольников служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко, он также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.
Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.
Священник находится на Окрестина.