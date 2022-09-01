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В Минске лукашисты задержали православного священника

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  • 1.09.2022, 8:21
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В Минске лукашисты задержали православного священника
Владислав Богомольников

Клирик служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко.

Силовики 31 августа задержали православного священника Владислава Богомольникова, сообщает телеграм-канал («Хрысціянская візія» служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко).

Владислав Богомольников служил на Площади Перемен литию по Роману Бондаренко, он также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.

Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.

Священник находится на Окрестина.

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