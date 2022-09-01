1 сентября: сколько стоит отправить ребенка в школу в Беларуси и в Польше 1.09.2022, 8:41

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Министерству образования есть над чем подумать.

Начало учебного года для многих из нас означает похудение кошельков: покупка новых тетрадей и других школьных принадлежностей может стать серьезной нагрузкой на бюджет.

Журналисты Charter97.org сравнили цены на основные предметы школьного набора в Беларуси и Польше.

Тетради являются обязательным пунктом в списке покупок перед началом учебного года. В польских школах практически не используют тонкие тетради на 12 листов, поэтому для сравнения мы взяли тетради формата А5 на 96 листов.

В нашей стране они стоят примерно 2 евро.

В Польше - 0,47.

Шариковые ручки в обеих странах стоят примерно по 0,2 евро.

Набор цветных карандашей из 12 штук в Беларуси обойдется примерно в 3,5 евро.

В Польше немного дешевле - 3,2.

Средняя цена на акварельные краски в Беларуси - 2,6 евро.

В Польше они дешевле более чем в два раза - упаковка обойдется всего в 1 евро.

Стоит посмотреть, не осталось ли у вашего ребенка предметов с предыдущего учебного года, так как это позволит вам значительно сократить расходы на эту часть школьного набора.

Для тех, кто отдает ребенка в первый класс в продаже можно встретить специальные комплекты, которые включают в себя все необходимые школьные принадлежности и здорово экономят время на сборы в 1-й класс. В Беларуси такой «чемоданчик» обойдется почти в 24 евро.

В Польше ассортимент подобных товаров гораздо больше. В среднем за такой набор придется отдать около 14 евро.

Пеналы также оказались дороже в нашей стране. Самый дешевый предлагают купить за 1,9 евро.

Пеналы:

В Польше выбор бюджетных пеналов оказался гораздо большим, а цены на них стартуют от 1,7 евро.

Рюкзак является необходимым предметом для ребенка в школе. В Беларуси самые дешевые рюкзаки предлагают по 8,7 евро.

Польские аналоги обойдутся почти в два раза дешевле - 4,3 евро.

Наборы школьных принадлежностей и рюкзаки это не единственные товары, которые придется приобрести. Спортивная форма - еще один важный пункт в списке школьных наборов. В Беларуси за самый дешевый комплект придется отдать около 15 евро.

В Польше похожий комплект обойдется в 8 евро.

Спортивную обувь в Беларуси можно купить за 13 евро. В Польше она почти в три раза дешевле - 4 евро.

В этом учебном году Министерство образования Беларуси объявило о том, что дети будут обязаны носить школьную форму с отличительным элементом. В Польше школьная форма не обязательна и используется только в некоторых учебных заведениях, дети обычно одеваются в обычную классическую одежду.

В Беларуси комплект для мальчика обойдется примерно в 23 евро.

В Польше - 13,77 евро.

Для белорусских девочек наряд обойдется не менее чем в 15 евро.

В Польше похожий можно купить за 12.

Как видно, в Польше собрать ребенка в школу оказалось гораздо дешевле. При этом стоит учитывать, что в соседней стране, в отличие от Беларуси, учебники бесплатные, а в течение года отсутствуют поборы «на ремонт школы».

Также в Польше есть программа «Добрый старт»: на каждого школьника раз в год выплачивается 300 злотых (63 евро).

Министерству образования Беларуси есть над чем подумать.

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