Дмитрий Кулеба: Украина может получить членство в Евросоюзе «за две ночи» 2 1.09.2022, 8:38

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Дмитрий Кулеба

Киев готов действовать быстро ждет этого от ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать членом Европейского Союза «за две ночи». По его словам, Киев готов двигаться быстро с внедрением всех необходимых реформ, поэтому и ЕС должен действовать быстро в ответ.

Об этом Кулеба сказал во время Конференции Форум 2000 в столице Чехии Праге, запись доступна на странице МИД в Facebook.

У Кулебы спросили, как он видит выполнение семи рекомендаций Евросоюза, озвученных одновременно с предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление.

По словам министра иностранных дел, Украина из семи рекомендаций выполнила полноценно одну, которая касалась назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время уже была начата процедура и по отбору главы Национального антикоррупционного бюро.

«Поверьте мне, мы очень сильно настроены, знаем, что поставлено на карту. Мы настроены внедрить эти рекомендации и спрашивать уже не о том, что будет дальше, а когда именно это будет. Думаю, мы заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит об украинской европейской интеграции, естественно, всегда пытаются добавлять второе предложение о том, что на это, возможно, уйдут годы или понадобится много времени. А если нет?» – сказал глава МИД.

Он подчеркнул: еще три месяца назад никто не верил, что Украина будет страной-кандидатом на вступление в ЕС. Но сейчас наше государство имеет статус кандидата и двигается в этом направлении, выполняя рекомендации.

«И если мы готовы действовать быстро, то и Евросоюз должен действовать так же. Говорят, возможно это не произойдет за ночь – обретение членства в ЕС. Это может произойти и через две ночи, но не в течение лет», – отметил Кулеба.

Он добавил, что «единственное, к чему мы стремимся, это чтобы к нам относились справедливо при оценке воплощения условий».

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