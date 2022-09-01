«Спасая $200, продали машину и потеряли $14 тысяч» 1.09.2022, 9:00

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фото: ONLINER

Белорусов столкнулись с новым видом «подработки» от мошенников.

Хотите подзаработать? В первый день вам дадут поиграть с небольшой суммой и разрешат вывести. Потом все зависит от степени затуманивания рассудка, азарта и жадности. Александру хватило $700, чтобы сойти с карусели мошенников. Лена и Катя пошли до конца, пишет onliner.by.

О чем речь?

Когда эмоции уходят, жертвы разводят руками: как можно было в это поверить? Мошенничество подается как новая технология в e-commerce. Якобы магазины и торговые платформы (вроде ни много ни мало Amazon) не справляются с потоком клиентов — им нужна помощь в регистрации и исполнении заказов. За это вы получите процент. После заигрывания в виде небольших заработков система уводит жертву в повышение ставок. Боясь потерять уже потраченное, люди соглашаются на все бо́льшие расходы.

Bella, Amazon и Александр

В тикток инженера-электрика Александра пришло сообщение от Bella. Она представилась, сказала, что из Сингапура и что ей 29 лет, и утащила в телеграм. Там речь пошла о работе.

— В чем суть работы? Выполняешь заказы покупателей. Шторы, косметика, дроны — что угодно. Заказ на $10 — ты платишь, потом магазин возвращает тебе эти деньги с небольшой комиссией, — объясняет Александр.

Bella представила платформу, которая якобы работает с Amazon. Все сделки виртуальные, это не скрывается. Зачем? Для накрутки количества продаж и рейтинга магазина, который позволит ему зарабатывать больше уже с реальными клиентами. Это полная выдумка, но в теории для многих людей звучит как возможная правда.

После регистрации Bella/система кидает немного стейблкоинов (пополнение аккаунта на платформе и вывод средств идут через криптокошелек) для старта, а дальше сиди и кликай, выполняя объем работы. Нужно исполнить (кликнуть) 60 заказов — это пакет. После этого можно вывести полученные комиссионные.

— Заказ на $200 — комиссия около $3, — говорит Александр.

Bella подсказала, как вывести первый заработок, который составил около 30 USDT. Все сработало.

На следующий день попался заказ на $680, а на балансе Александра было $600. Пришлось забросить $80. Но деньги вернулись уже с комиссией $25. За второй день белорус положил на счет $200, а вернул $600. Четыре сотни чистой прибыли на криптокошельке — нравится, приятно.

Наступил третий день, и заказы подорожали. Александр вернул системе заработанное вчера и добавил еще. Когда пришел заказ на $800, он все понял и остановился. Убыток дня к тому времени составил больше $1000.

Golden Ant, Лена и Катя

Сестры пошли дальше. Система была другая. Это мировая новинка. Сейчас сайт доступен по новому адресу, поэтому заходим только посмотреть, руками ничего не трогайте. Акцент сейчас на иорданцев, поэтому контент раздела About us локализован.

Приглашение пришло в инстаграм.

— Обычный профиль, фотки вроде настоящие. Не подумала пролистать до дна — тогда бы увидела, что аккаунт стал заполняться с июня этого года, — вздыхает Лена. — Я вообще обычно такие сообщения даже не открываю, а тут налегке: ну давайте, рассказывайте.

И Roberta на кривом русском, но с большой эмпатией утянула Лену в телеграм, где рассказала о новой платформе Golden Ant.

Будто есть бывший топ из Amazon, который собрал инвестиции и запустил технологию нового поколения для электронной коммерции. Никаких подробностей. В зависимости от фокуса мошенников этот экс-менеджер может быть сотрудником не Amazon, а компании из той страны, где ищут жертв, — например, «с большим опытом работы в Иордании».

— Я стала искать плохие отзывы и ничего не нашла. Выползали картинки золотых муравьев, и хороших не было. Вообще ничего не нашла.

Лена поняла, что ей предстоит получать процент за выполнение заказов — физически это кликанье.

— В чем смысл работы? Я понимала так: магазины не успевают обрабатывать заказы — надо помочь принять и обработать их. Плюс это перевод денег в криптовалюту — думала, что на этом могут зарабатывать.

Roberta теперь звали Lina. Она сказала, как регистрироваться и что будет зарабатывать на Лене. На эту правду девушка внимания не обратила: все звучало как часть MLM-пирамиды. Сегодня звучит почти «нормально» (на самом деле нет, не забывайте об этом).

— Я начинаю исполнять заказы на своей странице, потом мне дают доступ к другой — а там процент выше! После обучения она показала мне, как вывести заработанное, — ура, получилось.

С помощью помощника/помощницы Лена завела криптокошелек, научилась пользоваться биржей, выводить USDT, продавать и закидывать белорусские рубли себе на карту.

Настало время самостоятельной работы. Нужно было выполнить 40 заказов. Выводить деньги Lina не советовала: чем больше средств на балансе, чем выше комиссия.

Лена взяла в компанию сестру Катю, и девушки начали. Спустя несколько заказов (из необходимых 40) всплыло что-то необычное: «Совместная задача». Совмещенный заказ из трех частей — первая стоит $200.

— Она мне пишет: «О, тебе повезло, в совместных задачах процент высокий — выполняй обязательно. Нет денег? Ну как так… Пополни, ты же видела, что все работает, выводится, все надежно!» Психологи!

Вторая часть — $500. Забрать $200 уже нельзя, только вперед. Третья часть — $2000.

— У меня начинают трястись руки. Бегу, снимаю, кладу на счет. Осталось еще 22 заказа. Проходит несколько обычных — опять «тройной», уже на тысячи.

Лена написала в техподдержку. Там успокоили: мол, не волнуйтесь, иначе вы не сможете забрать свои деньги. Почему мы не предупредили? А вы не спрашивали.

— Мы взяли в долг у друзей. В итоге добрались до 39 заказов из 40. И 40-й — новая совместная покупка. В общей сложности мы перевели $14 тыс. Сделали последние заказы, наживаем на кнопку «Вывести деньги» — отказано.

Техподдержка объяснила это так: слишком долго собирали деньги для последнего заказа, поэтому для разморозки нужно заплатить еще $4600. Вот тут вся драма переписки.

После этого глаза открылись. И тут же закрылись от слез.

— Дальше с нами стал говорить бот. Мы продали машину, чтобы не портить отношения с друзьями и отдать долги. Было дико стыдно. Три дня как в тумане.

Сестры смирились с потерей: живы-здоровы, лежала заначка, надо было куда-то ее деть — вот и дели.

— Я написала в Instagram, Google, Мининформ, милицию, на биржу — чтобы они заблокировали мошенников. Нашла кучу потерпевших по всему миру. У всех один вопрос — как вернуть деньги.

И через Onlíner обращаюсь ко всем — будьте внимательны, не теряйте деньги!

P. S. Как вернуть похищенные мошенниками деньги

— Вбила в поисковик что-то вроде «как вернуть украденное мошенниками», и скоро реклама подкинула мне компанию, которая обещает помочь. Оставила свой номер телефона, мне перезвонила девушка.

Словно предугадывая всю историю, она сразу поняла, что случилось. Сказала, что все решаемо: по номерам телефонов, регистрациям страниц и кошельков, денежным переводам они все найдут. А когда достанут мои деньги, то оставят себе 15% от суммы. Беспроигрышно. А нет. Потом добавляет: «У нас будут небольшие расходы на справки, письма и расследование — $200—300, их нужно будет оплатить авансом».

Лена положила трубку.

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