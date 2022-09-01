Украинские войска окружают группировку РФ под Херсоном: опубликована карта 1.09.2022, 9:03

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Фото: AP Photo / Andrew Kravchenko

Российская оборона прорвана на трех участках фронта.

29 августа украинские войска прорвали российскую оборону на трех участках фронта. Из сообщений российских блогеров следует, что 31 августа украинские войска продолжали наседать.

Российский телеграм-канал «Рыбарь», который имеет многочисленные источники в армии и позволяет себе писать больше, чем официальные СМИ, подтвердил, что украинские войска продолжали развивать успех, достигнутый в понедельник и вторник 29 и 30 августа.

По информации «Рыбаря», возле Андреевки и Лозового украинская армия не только, вопреки утверждениям российской пропаганды, удержала Сухой Ставок, но вышла к деревне Брускинское, через которую идет главная дорога к Давыдовому Броду. Украинцы удержали все захваченные переправы через реку Ингулец.

«ВСУ все-таки расширили зону контроля возле Сухого Ставка и, заняв Костромку, вышли на юго-западную окраину деревни Брускинское, через которую идет снабжение группировки в Давыдовом Броде», — пишет «Рыбарь».

Возле Посад-Покровского украинские войска заняли Терновые Поды и вышли к Зеленому Гаю. Судя по информации российских блогеров, здесь практически на 30-километровом фронте украинцам удалось продвинуться на 1—10 км.

К югу от Кривого Рога положение российских войск также остается критическим. «К середине дня ВСУ смогли вытеснить подразделения ВС РФ с северных окраин Архангельского на запасные позиции», — пишет «Рыбарь».

Российская армия использует авиацию, но ограничена в переброске резервов, так как Каховский, Антоновский и Дарьевский мосты повреждены огнем украинской артиллерии.

«Начало наступления противника одновременно на целом ряде направлений не ожидалось, — признает другой телеграм-канал, «Два майора». — Конкретная дата наступления также не прогнозировалась».

Канал признает, что российские войска перешли к обороне.

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