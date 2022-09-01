Витебская область за бесценок избавляется от акций «Беларусбанка» 1.09.2022, 9:22

Начальную цену снизили сразу на 50%.

Аукцион про продаже акций «Беларусбанка», находящихся в собственности Витебской области, пройдет 30 сентября. Информацию об этом разместил комитет «Витебскоблимущество».

На торги выставлены ценные бумаги, которые принадлежат Витебской области и находятся в коммунальной собственности. Начальная цена лота снижена на 50%, так как аукцион проводится повторно.

На торги выставлены более 33,6 млн акций Беларусбанка. Начальная цена пакета с учетом скидки составляет 4,7 млн рублей. Стартовая цена аукциона для всего пакета превышает 5 млн рублей, а для одной акции равна 15 копейкам.

Акции ОАО «АСБ Беларусбанк» включены в перечень акционерных обществ с долей Витебской области, ценные бумаги которых определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2022 году, пишет БелТА. Всего в перечне на приватизацию коммунальных активов значатся акции 30 предприятий. В основном потенциальным инвесторам предлагается приобрести пакеты размером от 24% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО.

Также Витебская область готова выйти из акционерного капитала еще семи акционерных обществ помимо Беларусбанка, продав полностью принадлежащие ей акции в их уставных фондах.

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