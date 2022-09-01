Наступление на Херсон: оккупанты закапывают тракторами своих раненых 1.09.2022, 9:30

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Российская армия деморализована из-за контрудара ВСУ.

Российские солдаты в Херсонской области хоронят живьем своих «коллег». Также оккупанты сжигают тела мирных жителей, которые погибли в пыточных.

Об этом заявил журналист из Херсона Константин Рыженко в эфире «Радио НВ».

«Оккупанты часто сжигают тела тех людей, которых они пытали насмерть в херсонских пыточных. И вместе с этим они сжигают тела своих солдат. К своим солдатам они относятся даже еще хуже, чем к пленным украинцам», – сообщает Рыженко.

Также журналист заявил, что существует несколько источников, которые подтверждают, что россияне сжигали еще живых раненых солдат. Кроме того стало известно, что местного тракториста заставили закопать живьем тяжело раненных солдат - он вырыл яму, туда сложили бойцов армии РФ и сказали ему закапать их.

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