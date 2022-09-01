Ученический билет и рейтинг школ: какие новшества ввели в Минске к 1 сентября 1.09.2022, 9:37

В большинстве столичных школ и гимназий учеников нарядили в цветные жилеты.

В учреждениях общего среднего образования постепенно вводят школьную форму. Завершить этот процесс планируется в следующем году, но первые шаги уже сделаны: все минские учебные заведения обзавелись своими уникальными эмблемами и едиными элементами ученического гардероба, пишет агентство «Минск-Новости».

Информация о том, во что должен быть одет школьник того или иного учреждения образования, размещается на его сайте. На некоторых администрация, чтобы облегчить родителям подготовку к сентябрю, указала адреса универмагов, фирменных магазинов, где и за сколько можно приобрести необходимый единый элемент одежды.

В большинстве столичных школ и гимназий это жилет. Зато разнообразие и оригинальность здесь наблюдаются в цветовой гамме. Так, в белорусскоязычной гимназии № 14 выбрали васильковые безрукавки. В гимназии № 1 имени Ф. Скорины у детей 1−4-х классов будут жилеты зеленого цвета, а у 5−11-х — бордового.

В средней школе № 32 в качестве единого элемента для всех учеников определили галстук: у ребят 1−4-х классов он будет красным, у 5−9-х классов — бордовым, а у 10−11-х — фиолетовым. Школьниц СШ № 130 будет отличать шейный платок василькового цвета.

Кроме того, в ученический гардероб в обязательном порядке войдет и эмблема учреждения образования. Ее можно вышить на жакете или жилете либо прикрепить к форме в виде значка или шеврона.

Документ ученика

С сентября в столичных школах и гимназиях поэтапно введут единый для всех школьников документ — ученический билет. Это инновационное решение — часть плана мероприятий по развитию Минска как умного города. Билет представляет собой многофункциональную пластиковую карту.

В соответствии с новым Кодексом об образовании этот билет — официальный документ, подтверждающий статус обучающегося.

Выдавать ученический билет станут всем столичным ребятам бесплатно. И за 11 лет школьной жизни поменять его придется дважды: при переходе ребенка в 5-й и 10-й классы. Правда, если кто-то его потеряет, замена — за счет родителей.

В сентябре такие билеты внедрят в 27 минских учреждениях. Одно из них — гимназия № 33.

— Новый пластиковый документ выполняет прежде всего функции пропуска и читательского билета в нашей библиотеке, — рассказала директор гимназии Оксана Якубовская. — С помощью него можно оплатить булочку или сок в «умном» буфете. Но ученический билет не аналог банковской платежной карты. На нем печатается уникальный QR-код, который привязан к сервису «Оплати».

По словам Оксаны Якубовской, к новшеству родители и дети отнеслись положительно:

— Это очень удобно, современно и мобильно. Школьнику не нужно отдельно носить пропуск в школу и платежную карту. Все это — в одном билете.

Как отметили в комитете по образованию Мингорисполкома, его возможно использовать в качестве проездного документа.

— Внедрить новый пластиковый документ учащегося во всех школах и гимназиях города планируем в течение года.

Рейтинг школ

В Минске разработали критерии и показатели деятельности школ и гимназий. Благодаря им можно в целом оценить, насколько эффективно функционируют учреждения образования. Вот как будет подсчитываться рейтинг. Позиций, по которым школа набирает в свою копилку баллы, на самом деле множество. Например, будет учитываться квалификация педагогов, работающих в учреждении, закрепляемость молодых кадров после обязательной отработки, а также участие в инновационной и экспериментальной деятельности. Весомый вклад в рейтинг — победы детей в олимпиадах и научно-исследовательских конкурсах, наличие стобалльников по ЦТ.

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