Из-за обстрелов РФ на Запорожской АЭС отключился пятый энергоблок 2 1.09.2022, 10:10

2,944

Оккупанты также открыли огонь по маршруту миссии МАГАТЭ.

Город Энергодар, куда должна прибыть миссия МАГАТЭ, с самого утра подвергается обстрелу РФ. Над городом кружат вертолеты.

Сегодня в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Об этом сообщил НАЭК «Энергоатом».

Кроме того, как отмечается, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС - 330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

«Это уже второй раз в течение последних 10 дней преступные действия россиян привели к отключению блока и обесточиванию станции. Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно заживает собственные потребности ЗАЭС. Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

Войска РФ обстреляли маршрут МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что россияне обстреливают маршрут следования МАГАТЭ из Запорожья до АЭС.

— Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение из соображений безопасности. Украина прилагает усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».