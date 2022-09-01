В Барановичах ищут работников в детский сад за $192 1.09.2022, 10:15

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Какие на самом деле зарплаты в регионах.

По состоянию на 1 сентября в базе данных Государственной службы занятости в Барановичах числилось 1854 вакансии – на 72 больше, чем месяц назад. На зарплату до 482,29 рублей (официальная «минималка» после очередной индексации) требовались 225 человек, пишет intex-press.by.

485–500 рублей

Эти деньги можно заработать, устроившись уборщиком в один из барановичских ЖЭСов. В качестве кандидатов работодатель готов рассматривать даже несовершеннолетних, закончивших 9 классов.

484,94 – 750 рублей

Такую зарплату предлагают дорожному рабочему в одном из ремонтных управлений. Требования к кандидату – наличие профессионально-технического образования и водительского удостоверения категории «В» с правом найма.

От 483 рублей

На эти деньги в Барановичах – около 40 вакансий. Причем, совершенно разных. Есть предложения как для специалистов с высшим образованием, вроде социального педагога в школе или механика в колледже, так и для работников без образования. Максимальная зарплата указана в 700 рублей.

От 482,3 рубля

Предложений с такой зарплатой в базе данных Государственной службы занятости – более 30. В основном, это вакансии для низкоквалифицированных работников без образования вроде уборщиков помещений, кухонных рабочих, мойщиков посуды и т.п. «Потолок» по зарплатам – 550 рублей «грязными».

482,29 рубля

На официальную минимальную зарплату в Барановичах – четыре вакансии. В основном, это предложения для тех, кто хочет работать в детском саду. Два учреждения образования ищут поваров на ставку, еще одно – кухонного рабочего, тоже на ставку.

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