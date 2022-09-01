Бойцы «Ичкерийского батальона» освободили село Архангельское в Херсонской области 1.09.2022, 10:18

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Добровольцы свободной Ичкерии участвуют в наступлении ВСУ на юге Украины.

В наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны принимают участие бойцы Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, сформированного в конце июля приказом главы правительства в изгнании непризнанной Ичкерии Ахмеда Закаева.

Об этом сообщает «Кавказ Реалии» со ссылкой на один из военных телеграм-каналов, опубликовавший фото и видео с бойцами ОБОН ВС Чеченской республики Ичкерия, которые находятся в селе Архангельское Херсонской области.

Также видео, снятое в Архангельском, доступно в одном из украинских YouTube-каналов. Командир батальона полковник Хаджи-Мурат Зумсо утверждает, что войти в село удалось без выстрелов.

О наступлении ВСУ в Херсонской области 29 августа заявили как украинские, так и российские и независимые источники. CNN со ссылкой на источник в украинской армии сообщило об освобождении четырех сел, включая Архангельское.

ОБОН ВС Чеченской республики Ичкерия – уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине. Батальон входит в состав интернационального легиона, являющегося частью украинской армии.

На стороне Украины сражаются батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда.

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