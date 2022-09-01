Позор белорусской армии 16 1.09.2022, 10:23

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Лукашенковские генералы показали свое истинное «лицо».

В прошлом Вооруженные силы Беларуси стабильно входили в лидеры при опросах белорусов насчет уровня доверия ко всевозможным институтам. Но в последние два года граждане увидели в лице армии новые черты, пишет «Салідарнасць».

Высокий уровень доверия к Вооруженным силам был понятен: их прямая задача – защита страны в случае нападения врага. Но не стоит сбрасывать со счета и другой фактор: в прошлом представители руководства армии находились в тени и практически не выступали с политическими заявлениями – в отличие, например, от руководителей МВД.

Но в августе 2020 года все изменилось. Тренд задал лично министр обороны Виктор Хренин, взявший под «охрану» от мирных протестующих объекты в центре Минска и успевший сделать за тот период несколько резонансных заявлений.

«Нас призывают: «Не выполняйте преступные приказы». Эта нас призывают к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… мы люди военные», — заявил Хренин.

Напомним, тогда же военнослужащий в/ч 89 417 Сил специальных операций Роман Гаврилов застрелил в Бресте безоружного Геннадия Шутова.

В начале этого года известность министра обороны вышла далеко за пределы страны. Не в последнюю очередь благодаря заявлениям, адресованным украинским коллегам.

За несколько дней до начала войны Хренин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым «дал слово офицера», что российские войска на белорусской территории не будут задействованы во вторжении в Украину, сообщила газета The Washington Post. В Беларуси это утверждение опровергать не стали.

Хренин продолжил выступать с политическими заявлениями. В мае он сказал, что в ОДКБ в ближайшие годы якобы вступят «десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств».

Тренд, заданный министром обороны, продолжил бывший начальник Генштаба Олег Белоконев, работающий ныне «депутатом» «палаты представителей». Осенью прошлого года на церемонии прощания с офицером спецподразделения «Альфа» КГБ Дмитрием Федосюком он призвал «мочить в сортире» 20 или 100 человек за каждого силовика.

«В каких семьях воспитывались эти люди. Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону.

По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех: за одного — 20, 100», — заявил Олег Белоконев.

Кого именно он подразумевал под «им подобными», генерал пояснять не стал. А недавно в интервью Белоконев почти прямо дал понять: утверждение о том, что белорусская армия служит народу, – миф.

В том числе и в присяге четко написано: армия не служит народу. Этого нет нигде. Там написано: «Должен быть предан своему народу». Но народ — это не миллион, это 9 миллионов 444 тысячи, это большинство.

«Беспрекословно, точно и в срок выполнять приказы командиров и начальников». А дальше можно же оценить по-разному, приказы могут быть преступные, могут быть не преступные, но это кто как оценивает, да?

Конкурирует с Хрениным и Белоконевым по резонансности высказываний Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Его заявления в последнее время становятся все смелее.

«То, что произошло в населенном пункте Буча… Видно, когда фейковая ситуация, когда якобы убитый на дороге (в зеркало видно) встает и сходит с дороги», — заявил Вольфович.

Несмотря на все доказательства преступлений в украинских населенных пунктах, госсекретарь Совбеза свои слова опровергать не стал. Впрочем, подобное было не единожды. Спустя месяц в Украине назвали «небылицами» слова Вольфовича о захождении диверсионных групп на территорию Беларуси.

С началом политического кризиса в стране в 2020 году и ростом запроса со стороны режима на запугивание общества нынешние и бывшие руководители Вооруженные сил перестали стоять в стороне и стали частью государственной пропаганды. Не совсем ясно, чем это может обернуться в будущем.

В перспективе независимые социологические исследования должны показать, как изменился уровень доверия белорусов к военнослужащим. Но, судя по высказываниям представителей Вооруженных сил, многие граждане могли открыть для себя совершенно неожиданное лицо белорусской армии.

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