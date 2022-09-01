«Рабочие тетради были пять рублей, а сейчас — семь» 2 1.09.2022, 10:54

Белорусы сравнили цены на товары к школе теперь и год назад.

В начале августа родители белорусских школьников рассказывали, в какие суммы им обходится закупка необходимого к учебному году. Сейчас, когда самые нужные принадлежности уже куплены, «Зеркало» попросило сравнить прошлогодние и теперешние цены на эти товары.

Екатерина (имена героев изменены) живет в райцентре Гродненской области, у нее двое детей, в этом году они идут во второй и четвертый классы. В прошлом году при подготовке к школе двоих детей женщина потратила около 790 рублей. В эту сумму входили канцелярские принадлежности на 90 рублей, одежда и обувь на 656 рублей и один рюкзак за 43 рубля.

В этом году подготовка к школе двух детей «потянула» на 1130 рублей.

— За канцелярию отдали 170 рублей, покупала ее в «Белбланкавыд». За одеждой и обувью поехали в Минск, потому что ассортимент и, особенно, цены в нашем городе оставляют желать лучшего. Отоваривались в магазинах LC Waikiki, «Детмир», «Буслик», Mothercare. На обувь потратили 160 рублей (покупали ее на хороших акциях), за шесть рубашек отдали 270 рублей, 50 рублей стоили брюки, купили две пары, спортивная форма — 170 рублей, куртки — 260 рублей. Рюкзаки остались с прошлого года.

При этом женщина отметила, что к качеству купленных детских рубашек есть вопросы по составу, «это в основном синтетика, вся просвечивается». Раньше она заказывала этот товар на AliExpress — выбирала плотный хлопок и была довольна. Но в этом году оформить заказ она не успела. Екатерина говорит, что школьные брюки из «Детмира» тоже «средненького качества».

В прошлом году Маргарита собирала двоих детей в третий и пятый классы, на канцелярку она потратила около 150 рублей. В этом году сумма получилась больше — 262 рубля. При этом мама отметила, что сейчас она купила меньшее количество наименований, также качество некоторых принадлежностей ухудшилось.

— Не покупали канцелярию, которая осталась у нас с прошлого года: пеналы, цветные карандаши, ластики, точилки, кисточки и краски. Подорожали дополнительные рабочие тетради: на пять рублей для младшего ребенка, на 20 рублей для старшего.

Одежду для школы Маргарита не покупала, но цены посмотрела. Стоимость некоторых позиций, например, кардигана, осталась прежней. Но большинство предметов гардероба подорожали, хоть и не на столько процентов, как канцелярия. Обувь детям женщина приобрела, но итоговая сумма ее не обрадовала.

— В прошлом году в том же «Мегатопе» мы купили со скидкой четыре пары обуви — две пары туфель и две пары кроссовок, отдали 240 с хвостиком рублей. А в этом году за две пары со скидкой отдали 160 рублей.

Недавно Александра покупала канцелярию для дочери, которая идет в седьмой класс. За первичные покупки заплатила 150 рублей, в прошлом году сумма за аналогичные товары была 90 рублей.

— Подорожало все, что-то больше, что-то меньше, но это логично, — считает белоруска.

По ее наблюдениям, больше всего цены поднялись на обложки и «красивые штучки для учебы», которые любят девочки. Впереди — закупка рабочих тетрадей с заданиями, но их класс приобретает централизованно. Собеседница уверена: цены поднялись и там, «но что поделаешь».

Ирина живет в райцентре Минской области, ее сын в этом году пойдет в четвертый класс. Женщина рада тому, что много одежды у мальчика осталось с прошлого года — эти траты не сильно ударили по карману, а вот на канцелярку денег отдать пришлось больше, чем в 2021-м.

— Раньше дополнительные рабочие тетради по разным предметам стоили пять-шесть рублей, а сейчас — больше семи. В прошлом году за них мы отдавали 50 рублей и еще на 20 рублей покупали канцелярию. А сейчас 70 рублей стоили только дополнительные тетради.

За покупками женщина ходила на рынок, но для этого пришлось выкраивать время, так как торговля там ведется только по воскресеньям. Ирина говорит, что больше товары для школы в их городе купить негде — специализированный магазин «Книги» закрыт, а в коммерческом найти можно не все, что необходимо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».