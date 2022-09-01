Наступление ВСУ на юге: ракеты HARM могут стать серьезной проблемой для РФ 1.09.2022, 11:00

3,330

Британская разведка раскрыла детали ударов по тылам оккупантов.

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».