Наступление ВСУ на юге: ракеты HARM могут стать серьезной проблемой для РФ
- 1.09.2022, 11:00
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Британская разведка раскрыла детали ударов по тылам оккупантов.
Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.
По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.
Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.