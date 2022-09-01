«Первый тревожный звоночек поступил сразу же» 5 1.09.2022, 11:05

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Белорус поделился своей историей сдачи квартиры.

Каждый арендодатель мечтает встретить «золотого» квартиранта: такого, чтобы платил, не кутил, вел себя порядочно по отношению к соседям и жил на свободных метрах как можно дольше. Везет, однако, не всем. Своим удивительным опытом первой в жизни сдачи квартиры поделился с «Онлайнером» Сергей: «Все закончилось, с одной стороны, хеппи-эндом, а с другой — этот случай попортил мне немало нервов».

— Я решил попробовать поработать за границей и сдать свою однушка у метро, чтобы помочь материально родителям, — рассказывает Сергей. — Промониторил цены в районе, поставил максимальную. Разместить объявление успел только в одной из групп во «ВКонтакте». Как оказалось, соотношение цены и качества максимально подходили потенциальным арендаторам, так как большинство объявлений с низкими ценами — это всего лишь приманка агентств недвижимости.

В первый же день мне написали и позвонили несколько десятков человек, на просмотр я договорился с несколькими, так как не успевал за вечер принять всех желающих и устраивать конкурс. Большинство претендентов были с домашними животными, что меня ничуть не пугало. Выбор я сделал в пользу парня, который оказался настойчивее и проворнее всех, а также не устраивал торг на снижение цены аренды и не просил докупить или заменить что-либо из мебели.

Работающий на двух работах Артем (имя изменено) показался очень самостоятельным и внушающим доверие молодым человеком 25 лет от роду. Единственной его «проблемой» была собака. Он интересовался, не будет ли жалоб от соседей, так как пес внушительных размеров. Я ответил, что если собака воспитанная и не будет лаять по ночам, то мои миролюбивые соседи не обратят даже на нее внимания.

С Артемом за пару дней до моего отъезда мы заключили договор, я взял также задаток за последний месяц аренды, но не столько под предлогом возможной порчи имущества, сколько для мотивации парня прожить весь срок аренды (как оказалось — не зря). Первый тревожный звоночек поступил сразу же: Артем спросил, какую сумму залога я верну при досрочном расторжении договора. Я решил, что время непредсказуемое и неизвестно даже, какая будет ситуация и у меня.

Договорились на 50% возврата при расторжении по его инициативе и, конечно, на возврат всей суммы, если я не позволю Артему арендовать квартиру до конца срока.

За день до моего отъезда Артем приехал за ключами и чтобы подписать акт приемки-передачи имущества. У него начались вопросы по поводу мебели и покупки новой газовой плиты, так как моя была предельно рассчитана на холостяка, а ему хотелось и выпечь что-нибудь в духовке. Я пошел на уступки и согласился, чтобы он купил плиту в счет аренды — не проблема. Предварительно настроили все платежи за коммунальные услуги и интернет в интернет-банкинге, сняли показания счетчиков, ударили по рукам. Я уехал.

В первый же день(!) официальной аренды по договору и моего приезда на чужбину поступает тревожное сообщение от моей мамы, на которую я оформил доверенность и номер которой я оставил Артему на экстренный случай.

Оказалось, что мама Артема (назовем ее Мария Ивановна), с которой он жил, не знала о его намерениях и была против такой дерзкой самостоятельности 25-летнего ребенка.

Мария Ивановна в ультимативном тоне предложила моей матери срочно расторгнуть договор. В итоге я вдобавок к стрессу, связанному с переездом, получаю головную боль в виде чувства вины перед мамой, которой нужно ехать 300 км в Минск, чтобы решать мои вопросы, а ведь я думал, что будет наоборот — я помогу родителям финансово.

Стрессовал и Артем, который понимал, что в его интересах как можно скорее расторгнуть договор, чтобы не платить еще и за коммунальные и не отвечать за квартиру, в которой он фактически не живет. Спустя неделю родители смогли приехать в Минск и расторгнуть договор. Артем потерял деньги. Я вернул ему только половину залога, на которую тоже пришлось брать в долг деньги родителям, так как деньги у Артема я забрал себе для переезда.

С одной стороны, можно подумать, что я получил деньги ни за что, но с другой — была куча претендентов, которым я мог сдать квартиру без головной боли. Проблема решилась сама собой меньше чем через месяц: позвонил мой бывший коллега и спросил, не сдаю ли я квартиру. В общем, квартиру я сдал хоть и за меньшие деньги, но молодой паре без детей и животных, о чем мечтают большинство арендодателей.

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