Токаев объявил о внеочередных президентских выборах в Казахстане 5 1.09.2022, 11:09

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Касым-Жомарт Токаев

Перед ними власти страны намерены сократить мандат президента и запретить переизбрание.

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Перед ними власти намерены сократить мандат президента и запретить переизбрание.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает tengrinews.kz.

«Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы», - заявил он.

Президент подчеркнул, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ необходимо заслужить новый мандат доверия населения.

«Я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Но переизбрание запрещено», - заявил Токаев.

Кроме того, глава государства предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана первой половины 2023 года.

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