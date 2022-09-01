«Мы знали, о чем говорит Кадыров» 1.09.2022, 11:15

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Данилов рассказал о феноменальных успехах украинской разведки.

Украинская разведка знала, что делают кадыровские подразделения еще за полтора месяца до начала полномасштабного вторжения. Также были установлены украинские нардепы, которые работали на РФ. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ТСН.

Он добавил, что данных, которыми владела украинская разведка, не было даже у партнеров. О «феноменальной работе» разведки обещают рассказать позже.

«Чтобы было понятно — мы вели кадыровские подразделения, начиная за полтора месяца до войны. Мы каждый день знали, что происходит в кадыровском подразделении, кто там чем занимается. Мы имели все то, что касается видео- и аудиосопровождения. Мы понимали, о чем говорит непосредственно Кадыров с теми ребятами, которые были откомандированы для выполнения этих задач. Наша разведка работает просто безупречно», – сказал Алексей Данилов.

Украинской разведке известны имена действующих и бывших нардепов, а также других политиков и известных людей, которые являются «предателями».

«Это были и мэры, и народные депутаты, и многие другие люди, фамилии которых были у всех на экранах», – добавил Данилов.

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