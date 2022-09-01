В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов 3 1.09.2022, 11:24

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Ранее оккупант был представлен к медали.

В Украине «демилитаризировали» очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

О ликвидации оккупанта сообщил полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан в Telegram и опубликовал фото захватчика.

«Старший лейтенант Надир-Шах Акболатов сделал «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!» – говорится в сообщении.

Акболатов был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады (в/ч 4827). Последняя входит в состав 29-й общевойсковой армии, дислоцируется в поселке городского типа Дровяная Забайкальского края РФ, входящего в ЗАТО Горный.

Ранее оккупант Акболатов Надир-Шах Насрутдинович был представлен к медали «за уничтоженные в ходе боевых действий» якобы четырех БМ-21 «Град».

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