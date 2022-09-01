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Белорусы столкнулись с нехваткой реагентов для обследования беременных

  • 1.09.2022, 11:23
Белорусы столкнулись с нехваткой реагентов для обследования беременных
иллюстрационное фото

Слово «дефицит» все прочнее входит в наш лексикон.

Несколько источников подтвердили телеграм-каналу «Белые халаты», что в головном республиканском центре «Мать и дитя» перебои с реактивами для выполнения биохимического скрининга 1-го триместра - анализа, с помощью которого оценивают риск синдромов Эдвардса, Дауна, Патау.

В целом ситуация в столице получше, а в районных центрах сообщают о невозможности выполнить в государственных учреждениях обследования на ИППП, торч-инфекции (кроме токсоплазмоза), половых гормонов, гормонов щитовидной железы.

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