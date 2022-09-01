Партия Николая Статкевича обратилась к Зеленскому и Верховной Раде Украины 1.09.2022, 11:26

1,926

Николай Статкевич

Лукашенко и его силовиков призвали официально признать террористами.

Партии «Народная Грамада» обратилась с заявлением к властям Украины. Текст официального заявления партии Николая Статкевича публикует Charter97.org:

— Два года назад государственный преступник Лукашенко, в очередной раз сфальсифицировав результаты выборов и жестоко подавив самые массовые в истории Беларуси протесты с помощью силовиков, нарушивших присягу народу Беларуси, фактически совершил военный переворот в стране при поддержке путинского режима. Ни одна демократическая страна, включая Украину, не признала Лукашенко президентом Республики Беларусь.

В 2022 году Лукашенко, вновь нарушив Конституцию страны, расплатился с Путиным независимостью Беларуси, предоставив ее территорию для размещения российской армии, которая вероломно напала на Украину.

Все это время непрерывно раскручивается маховик репрессий в отношении белорусского гражданского общества. В стране несколько тысяч политзаключенных. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. Каждый день происходят обыски и аресты по всей Беларуси. Сотни тысяч репрессированных и осужденных по политическим статьям белорусов вынуждены уехать из страны, чтобы остаться на свободе.

С начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину, белорусы в стране и диаспорах выступили в защиту Украины и против фактической оккупации российскими войсками белорусской земли. Многие из этих людей сейчас арестованы, им грозят огромные сроки и даже смертная казнь.

В первые же дни войны белорусские добровольцы поехали в Украину воевать против рашистских захватчиков. Белорусские волонтеры по всему миру начали сбор помощи для ВСУ и украинских беженцев. Белорусские блогеры и демократические СМИ включились в информационную поддержку Украины. Ежедневно идет огромная работа для того, чтобы приблизить победу Украины и освобождение Беларуси.

На протяжении двух последних лет наша партия выступала с заявлениями и обращениями к руководству Украины, предупреждая ее об опасности торговых и дипломатических отношений с режимом Лукашенко. Еще за год до начала войны со стороны нелегитимных белорусских властей была развязана беспрецедентная информационная война и начата блокада украинских продовольственных товаров в торговых сетях Беларуси. Белорусский «правитель» последовательно держал курс на эскалацию напряженности в отношениях с Украиной.

Президиум партии «Народная Грамада», лидер партии Николай Статкевич (политзаключенный, осужденный на 14 лет лишения свободы в условиях особого режима) обращаемся к офису президента Украины и Верховной Раде Украины разделить режим Лукашенко и оккупированную, превращенную в концлагерь Беларусь. Призываем вас проявить политическую мудрость и признать террористами непосредственно Лукашенко и силовиков, которые выполняют его преступные приказы. Пусть каждый из них несет личную ответственность за свои преступления и знает, что наказание неотвратимо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».