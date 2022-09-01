«Офицеры и контрактники собираются сложить оружие и отказываются дальше воевать» 2 1.09.2022, 11:32

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Военные РФ признаются в намерениях убежать от войны в Украине.

Желание не воевать высказывают не только рядовые захватчики, но и офицеры путинской армии.

О намерениях коллег поскорее уехать домой в Россию заявил один из оккупантов. Аудиоперехват его разговора, вероятно, с женой обнародовал на YouTube советник главы МВД Антон Геращенко.

«У нас пехота – офицеры и контрактники – собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать. После 15-го числа», – заявил захватчик, но о каком именно месяце идет речь – неизвестно.

На вопрос женщины, а что с ними будет дальше, тот заверил: «ничего». Оккупант с коллегами надеется, что если на такой шаг пойдет вся пехота, то командование, «кажется, забьет на все это».

Россиянка ему сообщила, что в Балтийске (Калининградская область РФ) набрали людей для скорой отправки в Украину. Вероятно, она надеялась, что благодаря такому пополнению рядов захватнических войск ее знакомого оккупанта командование отпустит

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