Украинская артиллерия сожгла российскую САУ «Акация» на Харьковщине 1 1.09.2022, 11:45

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Вместе с установкой уничтожен экипаж и боеприпасы оккупантов.

Артиллеристы ВСУ уничтожили российскую САУ «Акация» вместе с экипажем в Харьковской области.

Об этом сообщили странице в Facebook Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

По словам военных, вражескую САУ заметила аэроразведка Нацгвардии во время выполнения задач по контрбатарейной борьбе.

После обнаружения цели нацгвардейцы передали данные о расположении «Акации» собратьям-артиллеристам. Как результат - минус САУ, экипаж и боеприпасы.

«Аероразведка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы.

Напомним, САУ 2С3 «Акация» имеет калибр 152 мм, а также расчет из четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км», – говорится в сообщении НГУ.

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