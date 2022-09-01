Белорусы остались без холодильников и морозильников «Атлант» 7 1.09.2022, 12:06

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Фирменные магазины компании опустели.

Читатели сообщили zerkalo.io, что из продажи исчезли некоторые модели холодильников и морозильников «Атлант». Журналисты поговорили об этом с сотрудником одного из фирменных магазинов этой марки, а также посмотрели, что происходит с ассортиментом и ценами на изделия этой марки в онлайн-торговле.

В магазине стало «скудненько»

Глеб (имя героя изменено. — Прим.) живет областном центре и работает в магазине, где продается бытовая техника белорусских завода «Атлант». Мужчина рассказал, что в конце февраля-начале марта к ним в магазин завезли много товаров «Атлант». Они были предназначены для экспорта в Украину — наклейки на них на украинском языке.

— Модели поступали разные, дизайны такие, которых у нас раньше никогда не было. Спрос на них был огромный, люди раскупали все. За смену мы могли выполнить 300% дневного плана.

Мужчина говорит, что после того, как украинский ассортимент разобрали, в их магазине стало «скудненько». Сейчас выбора моделей нет, площади полупустые.

— Морозильников стоит штук пять. Холодильников тоже мало, они только белые, цветных нет вообще. Мы заметили, что внутри них начали использовать другой пластик — желтого цвета, как выцветший. Некрасиво он смотрится, но люди вопросов не задают. Стиральные машины есть в наличии старых поколений и самые последние — 2020−2021 годов, но нет десятого поколения, которые выпускались с 2014 года.

По словам Глеба, недавно из «Атланта» в магазин пришло письмо, в котором сообщалось, что их стиральные машины теперь будут выпускаться без шланга с защитой от протечки «Аквапротект». Что касается холодильников этого производителя, то модели, которые не требуют разморозки, стали дефицитом, этот факт завод никак не объясняет.

— Популярных холодильников серий ND и NL в наличии нет. Людям предлагаем записаться в очередь, но ждать придется недели три — это касается серии ND. Кто-то сразу говорит, мол, раз так, то пойдем за импортным, но кто-то ждет. Приходит таких холодильников мало, одна-две единицы, а раньше по 10−12 привозили. Серии NL нет вообще, с марта они приходили все меньше, а с апреля совсем исчезли, — рассказывает Глеб.

— Кстати, с марта заметно больше стали возвращать неисправный гарантийный товар. Раньше за два года моей работы было всего пять возвратов, столько же вернули в прошлом месяце. Но сдавали не экспортные, а те, что предназначены для белорусского рынка.

Что из бытовой техники есть в продаже, а что — исчезло

Через каталог «Онлайнер» и интернет-магазин сети «Атлант» журналисты проверили, как обстоят дела с ассортиментом торговой марки Atlant. В апреле и июле журналисты уже смотрели, как изменялись цены на отечественную бытовую технику, в том числе завода «Атлант»: сразу после зимы цены на некоторые товары подскочили аж на 130%, летом повышение цен тоже отмечалось, хоть и не такое значительное. Из продажи исчезли некоторые модели холодильников.

Например, цена на двухкамерный холодильник Atlant ХМ 4426−049 ND (это модель 2021 года) с системой No Frost в марте «прыгала» от 1350 рублей до 3119 рублей 99 копеек. Модель то появлялась, то исчезала из продажи, последний раз в каталоге она была в середине августа. Минимальная стоимость этой модели в течение августа менялась от 1762 рубля до 1915 рублей 16 копеек. Сейчас этого холодильника в продаже нет не только у частников, но и фирменном интернет-магазине завода.

В частных магазинах нет в продаже холодильника с полным No Frost Atlant ХМ 4626−109 ND, правда, в августе он появлялся в каталоге «Онлайнер». Минимальная цена на него в текущем месяце варьировалась от 1590 рублей до 1768 рубля 53 копейки. Зато эта модель есть в интернет-магазине торговой сети «Атлант», ее цена — 1623 рубля.

Что касается цветов холодильников, то заявленных в каталоге корпусов расцветок звездная пыль, мокрый асфальт и рубиновый журналисты не нашли. В целом, если судить об ассортименте по тому, что представлен в фирменном интернет-магазине, то в продаже сейчас есть менее половины моделей, от тех, что представлены на онлайн-витрине. С наличием в продаже морозильников еще хуже — из имеющихся 37 моделей купить можно лишь 12, выбор цвета корпуса также ограничен. А вот стиральные машины со шлангом с защитой от протечек в продаже есть. Правда, неизвестно, когда они были произведены.

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