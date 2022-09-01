Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков 12 1.09.2022, 12:06

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фото: REuters

Его «спасли» ВСУ.

На территории временно оккупированной Херсонщины оккупанты погибли от дружеского огня, вызванного некомпетентностью со стороны командования.

Группа российских разведчиков сгорела в посадке в результате сокрушительного обстрела своими же зажигательными снарядами, сообщает «24 канал».

По информации издания, во время боевого выхода российской разведгруппы командир одного из передовых подразделений получил приказ из штаба обстрелять позиции ВСУ зажигательными снарядами. Офицер передал координаты артиллерии, но совершил в них ошибку, на которую ему указали подчиненные, но артиллерия врага отработала по той точке, на которую указал неопытный командир.

Все снаряды ушли в посадку, где скрывались русские разведчики-спецназначения.

От наказания командира «спасли» бойцы ВСУ.

В ночь перед выездом в Херсонскую область в место, где находились руководители оккупационной армии, прилетели ракеты GMLRS. Практически все предназначенные для работы в комиссии по расследовании инцидента погибли. Те же, кому удалось выжить, мгновенно забыли о своих планах и сосредоточились на собственном выживании.

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