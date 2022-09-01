ISW: Контрнаступление ВСУ на Херсон совпало с деградацией возможностей армии РФ 1.09.2022, 12:12

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Самые большие проблемы у россиян — в западной части области.

Время начала контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге полностью совпадает с усугубляющейся деградацией возможностей армии РФ. В частности, в западной части Херсонской области.

Также на украинское военное командование повлияла необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных территорий и людей. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

«Нет оснований подозревать, что на выбор времени – конец августа – существенно повлияли неуместные соображения или напряженность в обществе», – заявили аналитики.

Вместе с тем они отметили, что военные действия в масштабах украинского контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или неделю.

«Официальные лица Украины давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области», – пояснили в ISW.

Там добавили, что вместо этого Силы обороны Украины в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, командование и управление, а также системы логистики на Херсонском направлении.

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