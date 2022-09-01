Какая погода ждет белорусов в выходные 1.09.2022, 12:20

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Прогноз погоды на 2-4 сентября.

2 сентября погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь днем по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, пишет pogoda.by.

Ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1 +6°С, местами по стране ожидаются заморозки 0, -2°С, максимальная днем +14 +20°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

3-4 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +1 +8°С, местами по республике ожидаются заморозки 0, -3°С; максимальная днем от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

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