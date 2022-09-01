От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ «покрошили» более 900 элитных бойцов армии РФ 1 1.09.2022, 12:25

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ВВС опубликовало списки ликвидированных российских военных специалистов по родам войск.

В результате успешных действий бойцов Вооруженных сил Украины были уничтожены 900 российских элитных военных специалистов.

Речь идет об элите армии российских оккупантов - спецназовцах, морских пехотинцах и десантниках, говорится в материале BBC.

Отмечается, что достоверно установлена ликвидация 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

Кроме того, известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти у каждого четвертого было офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели знака особого отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназа.

Вместе с тем известно также о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, которые погибли в Украине, среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

Самые большие потери среди оккупантов

Наибольшие среди десантников РФ:

331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка;

в самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

Наибольшие потери среди морпехов:

810-я бригада (базирующаяся в оккупированном Крыму) - известно о гибели по меньшей мере 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

Сообщается также о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.

Причина катастрофических потерь РФ в Украине

В материале уточняется, что общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядами спецназа, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, которые обычно ставятся перед перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, восполнить потерю всех этих специалистов для РФ будет проблематично.

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