Наступление на Херсон нервирует Кремль 5 Виталий Портников, «Крым Реалии»

1.09.2022, 12:28

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Виталий Портников

Речь идет об «области выживания» Путина

Информация о возможном успешном контрнаступлении украинских войск на южном направлении отвергалась и отвергается российскими политиками и пропагандистами как некая альтернативная реальность — такого не может быть просто потому, что не может быть никогда. И даже после вынужденного признания Минобороны РФ «попытки наступления», мы видим с какой нервозностью в Москве реагируют на сам шанс потери контроля над Херсонской областью, а это, думаю, свидетельствует о важности региона для Кремля.

Херсонская область для Владимира Путина — это, уверен, область выживания. Область выживания его планов по морской блокаде Украины. Область выживания надежд, что удастся оккупировать весь украинский юг и отрезать Украину от моря. Область выживания оккупированного Крыма. На последнем остановимся.

Когда в 2014 году в Кремле было принято решение об оккупации и аннексии полуострова, я среди прочих экспертов задавался простыми вопросами. Неужели Владимир Путин не понимает, что Крым — не остров и никогда в своей истории не существовал без неразрывной связи с материком? Неужели Владимир Путин не понимает, что Перекоп Крыму не заменит никакой мост? Неужели Владимир Путин не понимает, чем XXI век отличается от екатерининского прошлого Крыма?

И дело даже не в том, что императрица вначале установила контроль над материком вокруг полуострова — нынешними южными землями Украины, а уж затем принялась за сам Крым. А в том, что за несколько веков изменилось и количество населения, и экономические потребности населения. Проще говоря — Крым не проживет без воды из Днепра. Путин, похоже, всего этого не понимал.

Мы не раз имели возможность убедиться, что со способностью задавать вопросы о последствиях тех или иных своих действий у российской власти были проблемы. Но когда поняли — сделали выводы, похоже, отнюдь не в пользу здравого смысла. Потому что здравый смысл мог нашептывать крамольную мысль о том, что оккупация Крыма — несмотря на возросший рейтинг Владимира Путина — изначально была банальной политической глупостью.

А стремление доказать, что это не глупость, а политический успех, привело к решению оккупировать весь украинский юг. Восстановить, так сказать, историческую связь Крыма с материком — только противоположным образом. Включить и сам материк в состав России. Именно поэтому все последние месяцы мы слышим разговоры о возможности проведения в Херсонской и Запорожской областях «референдумов» о присоединении к России.

И именно поэтому в Москве и слышать не хотят, что могут проиграть битву за Херсон. И уж тем более битву за Новую Каховку. Битву за днепровскую воду. Именно поэтому для российской пропаганды сейчас важно «не обращать внимания» на заявления украинских политиков о том, что Киев будет продолжать стремиться к восстановлению территориальной целостности страны, к деоккупации юга.

В виртуальной политической реальности Кремля Россия «пришла навсегда» и не отдаст своей «области выживания». Но это — реальность прошлых лет. Реальность, которая позволяла агрессивным империям захватывать чужие земли и диктовать свои правила. А война, которую Россия начала против Украины, — это война XXI века. Уверен, в этой войне агрессор начинает проигрывать.

Виталий Портников, «Крым Реалии»

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