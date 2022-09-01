«Хотел уточнить, не доводилось ли этому гражданину выпивать в компании Лукашенко» 1 1.09.2022, 12:48

5,716

Илья Яшин

Российский оппозиционер Илья Яшин рассказал, что его сограждане думают о войне.

Российский оппозиционер Илья Яшин, которого отправили в неволю за открытую антивоенную позицию, рассказал о том, что в тюрьме думают о войне.

— В тюрьме довольно часто говорят о происходящем в Украине. Арестанты собираются за столом; спорят, когда и как закончатся боевые действия, — пишет Илья Яшин. — Обсуждают санкции, рост цен, сокращение рабочих мест. Делятся байками о том, как зеков вербуют в лагерях, обещая деньги и помилование.

Но удивительно — я очень редко встречал за решеткой искренних сторонников войны. Буквально несколько человек.

В очереди перед кабинетом дактилоскопии рядом со мной стоит коренастый мужик средних лет. Взъерошенный, суетливый, с легкой растерянностью во взгляде.

«За что тебя, браток?» — завязывает он диалог.

Я рассказываю, что выступал против войны. Мужик явно удивлен. Презрительно фыркнул.

«Глупо, — говорит. — Ты же ничего про эту войну не знаешь».

После этого меня окатил поток отборной конспирологии. Собеседник щедро делился «разведданными», пересказывал «прослушки секретных переговоров». А еще он точно знает о запланированных Украинцами ударах по Крыму, Кубани и Белгороду. Путин-то воевать не хотел, просто «на опережение сыграл». Потому что стратег выдающийся. Да и сам мужик не промах: лично видел карты и в курсе, откуда готовилось нападение.

Я хотел уточнить, не доводилось ли этому гражданину выпивать в компании Лукашенко. Тот ведь тоже может карты показать, как известно. Но не успел — дядьку завели в кабинет катать пальцы.

«Ну как, понравилось? — спросил меня заключенный, стоявший вместе с нами в очереди. — Мы каждый вечер эти лекции в хате слушаем. Уши вянут».

В общем, мужик оказался мелким чиновником Министерства обороны. Сидит за взятку: пытался чьего-то сына от армии отмазать.

***

Посреди ночи в нашу камеру заехал помятый гражданин лет пятидесяти. Проснувшись к завтраку, он сел на шконке, недоуменно огляделся и рассказал свою историю.

Все банально: наделал детей и не платит алименты. Суд наказал его исправительными работами, но трудиться руками наш герой тоже не захотел. В итоге получил 30 суток ареста. По меркам СИЗО срок смешной, но все равно неприятно.

По камере мужик ходил в камуфляжной форме. Кто-то из заключенных пошутил: «На Донбасс что ли воевать собрался, отец?»

Алиментщик принял гордую позу и объявил: «Зря смеетесь! Я вообще-то подавал заявление в военкомат. По возрасту не прошел просто…»

«А чего ты туда рвался-то? Денег хотел?»

«Да плевать я хотел на деньги! Я вообще не про деньги!»

«Детям своим это расскажи, вояка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».