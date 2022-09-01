На въезде из Беларуси в Польшу снова стоят огромные очереди большегрузов 1.09.2022, 12:53

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Больше всего фур остается на маршрутах через Бобровники и Райгардас.

На польско-белорусской границе за прошедшие сутки число большегрузов в очередях не уменьшилось, пишет tochka.by.

- Наибольшее скопление грузовиков фиксировалось на маршрутах через Бобровники (Берестовица) и Райгардас (Привалка). Сопредельные контрольные службы на данных направлениях пропустили на свою территорию в среднем 35% фур от нормы, – сообщает Пограничный комитет Беларуси.

Некритичные очереди легковых автомобилей фиксировались перед погранпереходами Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша) и Тересполь (Брест).

Отмена платного бронирования очереди на границе

Несколькими неделями ранее в нашей стране отменили платное бронирование очереди на границе. Лукашенко подписал изменения в указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска». Теперь въезд в зону ожидания осуществляется в порядке живой очереди.

По новым правилам, за все транспортные средства при въезде в зону ожидания нужно будет оплатить регистрацию в системе электронной очереди.

Часть денег, которые будут получены от работы системы электронной очереди, пойдет Государственному пограничному комитету «на техническое обслуживание». Порядок и размер взносов будет определять совмин.

Пока электронная очередь работает по-старому. Новые правила вступят в силу только после принятия и официальной публикации соответствующего постановления совмина. Документ еще разрабатывается.

Как сейчас работает платная регистрация

Система электронной очереди в Беларуси вводилась с 2016 года – постепенно на различных пунктах пропуска. Забронировать можно въезд как для легковых, так и для грузовых автомобилей.

Пользователь бронирует время въезда в пункт пропуска за семь суток, но не позднее одного часа до желаемого времени.

Въезд в зону ожидания осуществляется по отдельному каналу. Там же построена отдельная инфраструктура: магазины, кафе, отделения банков и страховых, туалеты и даже шиномонтаж.

Стоимость услуги для граждан составляет одну базовую величину (32 рубля).

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