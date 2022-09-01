Украина берет хитростью: контрнаступление ВСУ на юге не будет блицкригом 3 1.09.2022, 12:52

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И это правильно.

Украинцам и Западу не стоит подвергаться российским информационным операциям, рассказывающим, что украинское контрнаступление на юге провалилось. Украинское командование действует хитро и долго готовило предпосылки для наступательных действий, которые ВСУ ведет сегодня.

Украинская армия экономит силы и не будет пытаться проводить блицкриг, а будет действовать синхронно с «деградацией российских возможностей». Об этом говорится в выводах американского Института изучения войны (ISW) за 31 августа.

Россияне распространяют несколько нарративов о контрнаступлении ВСУ: первый – «контрнаступление провальное», второй – Украина пошла на контрнаступление по «политическим» причинам, в частности под давлением Запада, третий – на контрнаступлении настаивал президент Владимир Зеленский а, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против него, и теперь между ними конфликт. Поэтому Залужный был вынужден на это пойти.

ISW призывает не верить ни одному из них нарративов, потому что «военные действия масштаба этого контрнаступления не удаются и не проваливаются ни за день, ни за неделю», украинские власти давно признали, что У ВСУ нет достаточной массы механизированных сил, которые были бы необходимы для проведения блицкригового удара. Вместо этого ВСУ месяцами работали над созданием условий для наступления, атакуя и разрушая российские тылы и пути снабжения, а время начала контрнаступления согласовывается с деградацией российских возможностей на западе Херсонщины.

«Вооруженные силы, которым приходится проводить наступательные операции без количественного преимущества, обычно необходимого для успеха в таких операциях, часто полагаются на неправильные ориентиры и уловки, чтобы отвлечь защитника от секторов линии, на которых будет сосредоточено усилие прорыва и эксплуатации, – отмечают аналитики ISW. – Искусство таких финтов двойное. Во-первых, они должны быть проведены с достаточной силой, чтобы быть правдоподобными. Однако поскольку это финты, а не преднамеренные атаки, которые, как ожидается, преуспевают, они часто выглядят как неудачные – атакующие подразделения отступят, когда почувствуют, что убедили защитника в своей серьезности. Во-вторых, для достижения эффекта нужно время. Если цель финта состоит в том, чтобы увести силы защитника от предполагаемых секторов прорыва, атакующий должен дождаться, пока защитник фактически переместит силы».

Поэтому, как объясняют эксперты, между стартом и финишем таких шагов может быть пауза и вполне может выглядеть так, будто атака не удалась.

Напомним, как сообщает CNN, украинское командование первоначально планировало более масштабную операцию. Однако США призвали Киев ограничить ее как по ее целям, так и по ее географии во избежание чрезмерного растяжения и застревания на нескольких фронтах, а также сберечь силы.