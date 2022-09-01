WSJ: У «Большой семерки» есть план борьбы с Путиным

WSJ: У «Большой семерки» есть план борьбы с Путиным1
- 1.09.2022, 13:01
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Ключевой момент будет согласован 2 сентября.
На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину министры финансов стран Большой семерки (G7) намерены согласовать и представить план по установлению предельных цен на нефть из России.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласование предельной цены должно состояться 2 сентября во время виртуальной встречи.
Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут, как на один из ключевых экспортных продуктов России.
План предусматривает запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти, если она продается выше установленного предела цен. По данным аналитического центра Bruegel, страны Большой семерки страхуют более 90% мирового судоходства.
Договоренность начнет действовать в декабре, когда вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Согласно плану, его должны смягчить – запрет ЕС на страхование нефтяных перевозок будет отменен, что позволит европейским компаниям продолжить предоставлять финансовые услуги для транспортировки и продажи российской нефти, но только по установленной цене.
Напомним, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «большой семерки» намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.
Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне в прошлом месяце и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.
Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва также может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.
Члены G7 пытались найти способы восполнить дефицит энергоносителей и справиться с растущими ценами, придерживаясь при этом своих климатических обязательств.
«По мере того, как мы постепенно выводим российские энергоносители с наших внутренних рынков, мы будем стремиться разработать решения, которые сократят доходы России от углеводородов, поддержат стабильность на мировых энергетических рынках и сведут к минимуму негативные экономические последствия», - говорится в заявлении G7.