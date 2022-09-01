Российские оккупанты отступают с юга Украины через Мелитополь 3 1.09.2022, 13:04

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Замечен отвод десятков единиц техники с фронта.

Российские военные активно перемещают свою технику на оккупированных территориях Украины на юге, отмечают местные жители. Теперь колонны движутся не только в сторону линии фронта, но и обратно – в частности, через Мелитополь Запорожской области.

Со вчерашнего дня с 5 утра через этот город проследовало порядка 60 единиц военной техники ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Мелитополь».

Вечером отвод техники захватчиков продолжился. Так, 31 августа колонна танков проследовала из Васильевки в сторону Мелитополя.

Уже утром 1 сентября жители наблюдали передвижение большой колонны «Градов» из Васильевки на Мелитополь.

Журналисты отметили, что Мелитополь стал для РФ важным логистическим узлом между Ростовской областью и югом Украины. Поэтому оккупанты не хотят его терять.

В посте добавили, что на блокпосту в Васильеве с самого утра скопились машины украинцев на выезд с оккупированных территорий. Ни одно авто захватчики не пропустили. Поток новых машин заполняет автозаправку.

Напомним, 31 августа в 5:30 по улице Воинов-Интернационалистов во временно оккупированном Мелитополе проследовала колонна из семи «Уралов» и КамАЗов российской армии с закрытыми тентами установками.

Другие колонны вражеской техники проезжали в том же районе около 6:00 и 6:45.

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