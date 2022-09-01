Как белорусам не попасть в руки мошенников при аренде и покупке недвижимости 1.09.2022, 13:14

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Раскрыли несколько мошеннических схем с недвижимостью.

Определить мошенника до того, как он «развел» вас на деньги, не так уж и сложно. Главное – знать основные приемы и быть внимательным. Myfin.by разбирался, какие мошеннические схемы используются при аренде и покупке недвижимости, по каким признакам понять, что вас уже «обрабатывают», и как обезопасить себя.

Просят задаток, а как получают деньги – исчезают

Такая схема может встречаться в долгосрочной и краткосрочной аренде, а также, несколько измененная, при покупке недвижимости. Чаще всего мошенники скачивают и публикуют фотографии архивных квартир, которые сдавались когда-то давно. Устанавливают цену ниже рынка, чтобы получить максимальное количество откликов.

Дальше происходит вот что: заинтересованный в аренде человек пишет или звонит по указанному номеру, где будут отвечать положительно на все его вопросы. Но потом сообщат, что квартирой интересуется много людей (и это выглядит правдоподобно, потому что вариант привлекательный). Правда, ее готовы отдать вам, потому что вы понравились больше всего.

Скажут, что ее почти сняли другие кандидаты, но у этих потенциальных арендаторов дети или домашние питомцы, поэтому вы более подходящий вариант. Но, чтобы заполучить квартиру, вам нужно перевести задаток.

После этого – полет фантазии. Вам могут написать «скиньте3 50 рублей», вы не обратите внимания на тройку и переведете 50 рублей, после чего мошенник заявит, что не собирается отказывать другим кандидатам за такую маленькую сумму. Так из вас просто попытаются вытянуть больше денег. Если не получится – исчезнут. Могут изначально попросить те же 50 рублей, а после этого сразу пропасть.

Принцип: есть очень выгодный вариант для покупки или аренды, который пользуется популярностью. Но вы – лучший кандидат, только для получения желаемого нужно скинуть небольшую сумму.

Дело в том, что единственная возможная гарантия, что вы действительно заедете в квартиру после оплаты задатка, – это расписка. В письменном варианте. Если ее нет, значит, вам ничего не должны возвращать. Обещания в мессенджерах – не надежно и юридической силы не имеют. К тому же, чаты удаляются одним нажатием кнопки. И потом попробуйте кому-то что-то доказать.

Схожая схема может быть и при краткосрочной аренде. Вас попросят скинуть предоплату и даже могут общаться вплоть до приезда в город, а потом пропадут или перекинут на другого арендодателя.

С продажей недвижимости все сложнее, потому что речь идет о крупных суммах. Вряд ли кто-либо станет давать деньги без расписки. Но в принципе потерять деньги возможно, если вы соглашаетесь на предварительный договор и не читаете условия. Квартира будет реальной, как и продавец, но зато в договоре может быть прописано, что при срыве сделки залог не возвращается. О том, как должны выглядеть документы при продаже недвижимости, читайте здесь.

Как обезопасить себя?

Не переводите деньги, пока не узнаете точные данные владельца квартиры и самой недвижимости. Вам не поможет фото паспорта – оно может быть чьим угодно, на аватарке похожий человек из интернета. Если хозяин квартиры спокойно дает вам свой номер телефона или реквизиты карты – это тоже ничего не значит. Они могут быть оформлены на бездомного или любого другого человека.

Если вам очень нравится квартира, то просите свидетельство о регистрации и жировку, где написаны имя и фамилия собственника. Оплачивайте задаток лучше не на карту, а через ЕРИП, где при оплате будут указаны те же имя и фамилия (в зависимости от банка они могут быть частично скрыты, но вы сможете угадать сходство). И даже так будьте готовы потерять деньги без расписки, которая удостоверяет передачу денег за бронирование.

Черные риелторы

Объявления от агентства – это также не всегда безопасно. Не на всех площадках верифицируют агентства и публикуют данные. Поэтому даже именем известного агентства (с изменениями в одну-две буквы) может подписаться сторонний человек.

Как работает эта схема? Агентство, настоящее или фейковое – не важно, публикует фотографии и описание к квартире, которую через него сдают. При этом квартиры такой, конечно же, нет, а фотографии взяты из неактуальной базы. Но вариант этот недорогой и привлекательный.

Вы звоните или пишете в агентство. Там вам сообщают, что квартира свободна, готова для просмотра, но сначала нужно составить официальный договор. До этого вам ее не имеют права показывать, потому что вы не клиент агентства. После этого вы приезжаете в офис, подписываете договор, в котором значатся «консультационные» или «информационные» услуги или «подбор вариантов». Вам обещают перезвонить, а опасаться вам нечего – ведь у вас есть договор.

Из агентства перезванивают и сообщают, что хозяин сдал квартиру или отказался от услуг агентства. Но вам могут предложить другие варианты. Вы возмущены, потому что хотели именно эту квартиру, однако сделать ничего не можете, потому что в стандартных договорах есть пункт об отказе от ответственности за срыв сделки не по вине агентства.

После этого вам присылают выборку из нескольких объявлений на любом сайте поиска недвижимости. И агентство больше вам ничего не должно, потому что вы подписывали договор о консультационных услугах и подборе вариантов. А их вам предоставили, хотя квартиру вы не нашли и потратили от 3 до 5 базовых величин в качестве оплаты за оказанные услуги.

Агентства, которые помогают найти квартиру, работают не так. Нет никаких правил, запрещающих просмотр, если вы не клиент агентства. Вы не должны платить за просмотр или заключать договор до решения об аренде. Это происходит уже после того, как вы договоритесь с хозяевами.

Как обезопасить себя?

Проверьте лицензию агентства и агента, с которым работаете, на сайте Минюста (список внизу страницы), а при встрече с агентом спросите личную карточку риелтора. Подписывайте договор только по факту выполнения работы либо читайте внимательно содержание и не соглашайтесь, если там значатся только «консультационные услуги» и «подбор вариантов».

Как проверить квартиру заранее

Мы упоминали, что для мошеннических схем берут фотографии уже не актуальных объявлений. Вы можете их проверить через поиск по картинкам в разных поисковых системах, потому что эти объявления могут еще висеть в базах сайтов. И если вы нашли те же фотографии где-то в России на «Авито», то это очевидно мошенники.

Проверьте номер телефона по внутреннему поиску на сайте или в поисковых системах. Если указан собственник, а вы видите несколько объявлений в разных городах, есть повод насторожиться.

Если у вас просят деньги за бронирование – это красный флаг. Не переводите деньги без расписки, если не готовы рискнуть их потерять.

Просите не только паспорт хозяина квартиры, но и документы на недвижимость (с печатью).

Если собираетесь на встречу с хозяином, то делайте это только в квартире. Когда вам предлагают встретиться в кафе, вероятнее всего, это мошенники, у которых нет доступа к квартире.

Если квартира сдается через агентство, то в объявлении должен быть номер договора с собственником. А при контакте просите УНП и лицензию.

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