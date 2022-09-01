Бойцы ВСУ точным ударом превратили базу оккупантов в братскую могилу 1 1.09.2022, 13:20

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Одной атакой в Херсонской области уничтожено 58 захватчиков.

Украинские защитники превратили в братскую могилу одну из баз российских оккупантов. В результате точного удара были «демилитаризованы» сразу более полусотни захватчиков.

Произошло это в Херсонской области. Кадры того, что осталось от «тайника» оккупантов, обнародовал военный журналист и координатор «Стоп коррупции» Роман Бочкала в Telegram.

«Вот здесь была база оккупантов. Была. А теперь – братская могила на 58 человек», – написал он.

Журналист уточнил, что российские захватчики были уничтожены в селе Широкая Балка Станиславской громады на Херсонщине.

На кадрах видно полностью разрушенное здание, которое захватили и использовали в качестве базы военные путинской армии.

В комментариях украинцы добавили, что на самом деле там «демилитаризировалось» больше представителей оккупационных войск РФ.

«Вчера на херсонских каналах писали – перечислили, 65. Думаю, никто не будет против», – отметил один из подписчиков.

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