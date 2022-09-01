Бойцы ВСУ точным ударом превратили базу оккупантов в братскую могилу

Бойцы ВСУ точным ударом превратили базу оккупантов в братскую могилу1
- 1.09.2022, 13:20
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Одной атакой в Херсонской области уничтожено 58 захватчиков.
Украинские защитники превратили в братскую могилу одну из баз российских оккупантов. В результате точного удара были «демилитаризованы» сразу более полусотни захватчиков.
Произошло это в Херсонской области. Кадры того, что осталось от «тайника» оккупантов, обнародовал военный журналист и координатор «Стоп коррупции» Роман Бочкала в Telegram.
«Вот здесь была база оккупантов. Была. А теперь – братская могила на 58 человек», – написал он.
Журналист уточнил, что российские захватчики были уничтожены в селе Широкая Балка Станиславской громады на Херсонщине.
На кадрах видно полностью разрушенное здание, которое захватили и использовали в качестве базы военные путинской армии.
В комментариях украинцы добавили, что на самом деле там «демилитаризировалось» больше представителей оккупационных войск РФ.
«Вчера на херсонских каналах писали – перечислили, 65. Думаю, никто не будет против», – отметил один из подписчиков.